Homem é esfaqueado durante confusão com torcida organizada do Atlético-MG após jogo

Uma briga entre torcedores da mesma organizada do Atlético Mineiro deixou um homem de 29 anos ferido em frente à Arena MRV, neste domingo (05). Enquanto os times jogavam, uma disputa pela presidência da torcida levou ao confronto. O suspeito, de 38 anos, alegou ter sido atacado antes de reagir com um espeto. A vítima, que teve o pulmão perfurado, passou por cirurgia e se recupera bem, conforme vídeo divulgado. O objeto utilizado ainda não foi encontrado, e a polícia já prendeu o suspeito.



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