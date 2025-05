Pacientes enfrentam fila e caos na UPA Odilon Behrens em BH

Pacientes enfrentaram longas filas de espera nesta segunda-feira (12), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, região noroeste de Belo Horizonte. Luís, com uma ferida no pé e risco de amputação por diabetes, aguardou mais de nove horas por atendimento. Ele relatou frustração com a falta de prioridade no atendimento. Ramiro, acompanhado de seu filho, chegou às 14h devido a dores abdominais e descreveu o processo de triagem como rápido, mas a espera pelo médico foi de cinco a seis horas. À noite, um apagão deixou a situação ainda mais complicada. A prefeitura informou que a alta demanda, especialmente por problemas respiratórios, sobrecarregou a unidade.



