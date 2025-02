Parte da Orla da Lagoa da Pampulha será interditada para obra da Copasa a partir desta segunda (10)

Um trecho da Orla da Pampulha, em Belo Horizonte, será interditado a partir desta segunda-feira (10) para a realização de obras da Copasa. A expectativa é que as obras devem durar 20 dias.



A Copasa dará início à etapa final das obras e serviços de substituição do interceptor Pampulha, localizado no bairro São Luiz. O objetivo desta etapa é a interligação da nova tubulação ao sistema de esgotamento sanitário existente.



A tubulação é responsável pela captação e condução dos efluentes da região até a Estação de Tratamento de Esgoto do Ribeirão do Onça. O túnel condutor, objeto principal do escopo do projeto, já está concluído.