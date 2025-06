Peritos acreditam que corpo encontrado no Rio Arrudas não é de auxiliar de serviços desaparecida

A família de Vanda Viana, de 57 anos, está em busca de informações após seu desaparecimento em Belo Horizonte, no dia 01 de junho. Ela foi vista pela última vez em um ponto de ônibus com um ex-namorado. A Polícia Civil investiga o caso, mas mantém detalhes em sigilo.



Um corpo foi encontrado no rio Arrudas, no último final de semana e causou angústia nos familiares de Vanda. No entanto, devido ao estado de decomposição do corpo, os peritos não acreditam que o corpo seja de Vanda, e sim de uma pessoa morta há cerca de um mês. Apesar disso, exames serão realizados. A família continua as buscas e apela à população por ajuda e informações.



