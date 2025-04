Perseguição policial termina com prisão de dupla suspeita de roubo de motos em BH

Dois homens foram presos no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, após tentar roubar uma moto no bairro Buritis, na região Oeste da cidade. A vítima procurou socorro em uma base policial próxima. A dupla tentou fugir a pé, mas foram detidos em um prédio. Um deles estava armado. Com eles, a polícia apreendeu um revólver e dinheiro em diferentes moedas. Os suspeitos, com passagens por furto, tráfico e adulteração de veículos, confessaram usar as motos para cometer crimes na região Oeste. Outras três motocicletas sem documentação também foram apreendidas.



