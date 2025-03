Pescadores encontram corpos de duas crianças que se afogaram em rio em Papagaios (MG)

Duas crianças que estavam desaparecidas foram encontradas mortas, na madrugada desta quarta-feira (19), em Papagaios, a 144 km de Belo Horizonte.



As duas crianças desapareceram na noite de domingo (16) em uma fazenda. As vítimas, um menino de 10 anos e uma menina de 12, brincavam nas águas do rio em um grupo de quatro crianças, quando começaram a se afogar.



Duas delas foram resgatadas por um adulto, enquanto as outras afundaram e não foram mais vistas. Desde então, o Corpo de Bombeiros fazia buscas ao longo do rio. Os militares vão fazer a retirada dos corpos para o trabalho da perícia.



