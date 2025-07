Polícia apreende 300 kg de maconha de facção criminosa em Nova Lima (MG)

A Polícia Militar encontrou 300 kg de maconha enterrados em dois barris no distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima, na Grande BH. A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima indicar a presença de membros do comando vermelho no local. Os barris estavam enterrados em um terreno no bairro Santa Rita, considerado um ponto base da facção criminosa liderada pelo indivíduo conhecido como Andinha ou Bala. Ninguém foi preso durante a ação, e a polícia investiga a origem das drogas e quem seria o proprietário.



