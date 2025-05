Polícia apreende quase 900 kg de maconha vinda do Paraná em Formiga (MG)

Quase 900 kg de maconha foram apreendidos na rodovia MG 050, em Formiga, Minas Gerais. A droga, vinda do Paraná, tinha como destino a região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista da carreta, sem antecedentes criminais, foi preso em flagrante em um posto de combustíveis. O fato de a droga estar coberta apenas por uma lona chamou a atenção dos policiais, que já monitoravam a carga. Ela estava embalada em fardos com fitas adesivas e papelão para disfarçar o cheiro. As drogas serão encaminhadas para nova perícia judicial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!