Polícia encontra casa que era usada para refino de cocaína na Grande BH

A Polícia Militar encontrou uma estufa de maconha e um laboratório para refino de cocaína em Minas Gerais. Em São Joaquim de Bicas, durante a operação, foram apreendidos 64 quilos de cocaína e outros materiais. Em Divinópolis, um apartamento servia como laboratório com três estufas para cultivo. Um homem foi preso no local após confessar a fabricação da droga. As operações foram resultado de denúncias anônimas e investigações policiais.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!