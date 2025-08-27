Logo R7.com
Polícia encontra casa que era usada para refino de cocaína na Grande BH

Operações aconteceram a partir de denúncias anônimas e investigações policiais

MG no Ar|Do R7

A Polícia Militar encontrou uma estufa de maconha e um laboratório para refino de cocaína em Minas Gerais. Em São Joaquim de Bicas, durante a operação, foram apreendidos 64 quilos de cocaína e outros materiais. Em Divinópolis, um apartamento servia como laboratório com três estufas para cultivo. Um homem foi preso no local após confessar a fabricação da droga. As operações foram resultado de denúncias anônimas e investigações policiais.

