Polícia encontra corpo enterrado em quintal e outro dentro de mala na Grande BH

A polícia encontrou dois corpos em uma residência no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um dos corpos estava dentro de uma mala e o outro enterrado no quintal. A descoberta ocorreu quando um casal notou a ausência dos vizinhos e decidiu verificar a situação. Ao chegar à casa, encontraram João Vitor Fernandes Mello, de 28 anos, que alegou ter comprado o imóvel recentemente. Ele deu informações vagas sobre o paradeiro dos proprietários anteriores. Durante as buscas, a polícia encontrou um colchão ensanguentado e um martelo com vestígios de sangue. Com a ajuda de cães farejadores, o corpo de Anderson Alves Brandão, de 51 anos, foi localizado no terreno. Dentro da mala, estava o corpo de Jairo Vieira lima, de 64 anos, um homem deficiente e dono da casa. João Vitor tem antecedentes criminais por furto e tentativa de homicídio, e foi preso pela polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!