Polícia encontra "maconha gourmet" em apartamento no bairro São Geraldo, em BH

A polícia apreendeu uma grande quantidade de maconha em um apartamento no bairro São Geraldo, na Região Leste de Belo Horizonte, após uma denúncia anônima. A droga estava escondida em geladeiras, armários e fundos falsos devido ao forte odor. Um homem de 36 anos foi preso e afirmou que recebia R$ 3 mil mensais para guardar o material. Além das drogas personalizadas com diferentes sabores, a polícia apreendeu balanças, material para preparar cigarros e R$7.500. O carro do suspeito, registrado em nome de sua esposa, também foi retido. Esta foi a primeira acusação de tráfico do suspeito, que tinha registro por receptação. A situação surpreendeu vizinhos, já que o imóvel pertence à família da esposa.



