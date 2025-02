Polícia investiga morte de homem em quadra de esportes em Betim, na Grande BH

Um homem de 31 anos, identificado como Alessandro Albuquerque de Araújo, foi morto a tiros em uma quadra de futebol em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, ele tinha envolvimento com o trafico de drogas. Os atiradores fugiram do local e ainda estão sendo procurados. Veja a reportagem completa no vídeo acima.