Polícia prende dois homens após tentativa de assalto no bairro Santa Lúcia, BH

Dois homens, de 28 e 32 anos, foram presos após uma tentativa de assalto no bairro Santa Lúcia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, eles abordaram uma mulher na garagem de casa e a ameaçaram de morte durante a ação. Na fuga, os suspeitos correram para uma área de mata e sofreram ferimentos leves. Após receberem atendimento médico, foram encaminhados à delegacia. Com a dupla, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9 milímetros, munições e uma touca ninja usada no crime. Um terceiro envolvido, que dava cobertura em um carro, conseguiu escapar. A polícia informou que um dos detidos era foragido da penitenciária de Ribeirão das Neves, na região Metropolitana.



