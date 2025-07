Polícia prende quatro pessoas e recupera 25 celulares furtados após evento em BH

Quatro pessoas foram presas e 25 celulares recuperados após um evento na área central de Belo Horizonte. A Polícia Militar recebeu mais de 60 denúncias de furtos. Dois homens, conhecidos por crimes de receptação e roubo, foram detidos inicialmente com oito aparelhos. Posteriormente, outros dois indivíduos foram encontrados com 17 celulares, sem conseguir explicar a origem dos dispositivos. Os detidos estavam com dinheiro que seria usado para compra dos celulares. Uma das vítimas rastreou seu celular, ajudando a polícia na apreensão. As demais vítimas podem procurar a PM para recuperar seus aparelhos.



