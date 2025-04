Polícia prende quatro suspeitos de matar homem de 31 anos no bairro Boa Vista, em BH

A polícia prendeu quatro homens suspeitos de estarem envolvidos em um assassinato no bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (31). A vítima, Bruno Wallace Almeida, de 31 anos, foi atingida por mais de 30 disparos enquanto estava dentro de seu carro, em uma das ruas do bairro. O barulho e a quantidade de tiros disparados durante o ataque, em plena luz do dia, causaram pânico entre os moradores da área. A polícia conseguiu identificar e prender os suspeitos, que agora são investigados pelo crime.



