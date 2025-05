Polícia procura por homens que torturaram e executaram fazendeiros desaparecidos em MG

Após 16 dias de buscas, os corpos do fazendeiro Cândido Martins Maia, conhecido como Duzinho, e seu amigo Edmar de Azevedo foram encontrados em uma área de difícil acesso na manhã dessa terça-feira (27), em Baldim, a 95 km de Belo Horizonte. Quatro homens foram presos e acusados de ocultação de cadáver, alegando terem recebido R$ 200 para conduzir os executores até a fazenda. As mortes podem ter relação com uma negociação de terra que teria causado prejuízos aos negociadores. A polícia continua a busca por outros suspeitos.



