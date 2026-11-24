Um policial militar atirou contra dois suspeitos de tentar assaltar uma mulher de 32 anos na noite dessa segunda-feira (23), no bairro Salgado Filho, na região Oeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada por volta das 21h06, na rua Conselheiro Cunha de Figueiredo. Segundo o relato da vítima, ela voltava do trabalho quando foi surpreendida por um homem e uma mulher em uma motocicleta vermelha. Armados, os suspeitos ameaçaram a vítima e exigiram que ela entregasse o celular. Imagens de câmeras de segurança enviadas à RECORD Minas mostram o momento em que a mulher corre pela rua enquanto é perseguida pela dupla.