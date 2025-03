Policial militar se torna réu por agredir oficial de justiça no dia da mulher na Grande BH

O Policial Militar suspeito de agredir uma oficia de justiça, no Dia Internacional da Mulher, foi denunciado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



O sargento da Polícia Militar Daniel Wanderson Nascimento, de 49 anos, se tornou réu após ser denunciado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A decisão é da 1ª Vara Criminal, da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Ibirité, publicada na última quinta-feira (20).



A oficial de justiça Maria Sueli Sobrinho, de 48 anos, foi agredida com uma cabeçada no rosto e um soco pelo sargento Daniel Wanderson Nascimento, quando esteve na casa dele em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, para entregar uma intimação. A violência foi tanta que a vítima fraturou o nariz.



O policial foi preso em flagrante. Em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais classificou o caso como inaceitável e disse que não tolera qualquer forma de violência contra os servidores. O caso também é acompanhado pelo Conselho Nacional de Justiça.



Veja mais informações no vídeo acima.