Policial penal morto por detento em hospital em BH é enterrado em Ribeirão das Neves (MG)

O corpo do policial penal morto por um detento dentro de um hospital, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai ser enterrado nesta segunda-feira (04), em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana. O suspeito, que estava internado sob escolta policial desde o dia 26 de julho, roubou o uniforme de Euler Oliveira Pereira Rocha e deixou o hospital disfarçado como se fosse um dos agentes da segurança pública.



Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o detento se aproveitou de um momento de descuido do policial para iniciar uma luta corporal. Durante o confronto, ele conseguiu tomar a arma do agente e efetuou dois disparos, matando o servidor penitenciário no local.



Na fuga, o suspeito pediu ajuda a uma moradora da região, alegando que sua mãe estava passando mal e que precisava de um carro de aplicativo. A mulher, acreditando que se tratava de um policial, atendeu ao pedido e chamou o veículo. O detento deixou o local de forma aparentemente tranquila.



A Polícia Militar foi acionada e, com apoio do helicóptero Pegasus, conseguiu interceptar o carro ainda em deslocamento. O motorista do aplicativo relatou que o passageiro havia pedido para não parar ao ver a polícia, mas acatou a ordem dos militares.



O preso foi detido em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam o uniforme do policial penal assassinado, uma pistola .40, 60 munições, um celular e uma bolsa roubada da vítima, que continha, inclusive, outra pistola funcional.



Investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do ocorrido.



