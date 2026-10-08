Prédio da Cidade Administrativa é evacuado após alarme de incêndio disparar em BH
Dezenas de servidores deixaram o edifício por orientação dos bombeiros; vistoria não identificou focos de incêndio e prédio foi liberado.
Dezenas de servidores foram evacuados do Prédio Minas, na Cidade Administrativa, sede do Governo de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (8/10), após o acionamento de um alarme de incêndio. Os funcionários foram orientados pelo Corpo de Bombeiros a deixar o edifício e aguardar na Praça Cívica.
De acordo com o Governo de Minas, o alarme sonoro e visual de incêndio foi acionado no 9º andar do prédio. Diante da situação, equipes do Corpo de Bombeiros atuaram imediatamente e coordenaram a retirada de todos os servidores do edifício.
Ainda segundo o Executivo estadual, a evacuação ocorreu de forma segura, seguindo os protocolos de emergência que são periodicamente treinados na Cidade Administrativa. Após a saída dos funcionários, os bombeiros realizaram uma vistoria completa em todos os andares e pavimentos do prédio. Durante a inspeção, não foram identificados focos de incêndio ou situações que comprometessem a segurança da estrutura.
Com a conclusão dos trabalhos, o edifício foi liberado para uso ainda na manhã desta quinta-feira. Os servidores foram comunicados e orientados a retornar aos postos de trabalho.
As causas do acionamento do alarme de incêndio ainda são desconhecidas e seguem em apuração.
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