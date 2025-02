Prédio da Prefeitura de Contagem (MG) é alvo de vandalismo e furtos na Grande BH

Um prédio desocupado, que era utilizado pela Prefeitura de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, está sendo depredado aos poucos, com facilidade, por pessoas em situação de rua e vândalos. Segundo vizinhos, o local tem sido frequentado por indivíduos que, além de consumirem drogas, cometem furtos. Nos últimos 15 dias, o número de invasões aumentou. Já foram levados o portão de ferro e as portas de vidro da parte posterior do prédio.



Em nota, a Secretaria de Administração de Contagem informou que uma reforma já foi iniciada no local, mas desconhecia a ação dos vândalos. Uma equipe será enviada para averiguar as denúncias e tomar as providências.