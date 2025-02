Prefeito em exercício visita obras para contenção de enchentes na Av. Teresa Cristina, em BH

Após a chuva que causou o transbordamento do Ribeirão Arrudas, na Avenida Teresa Cristina, na região oeste de Belo Horizonte, o prefeito em exercício, Álvaro Damião, visitou a Bacia de Contenção "B5". Segundo a Prefeitura, essa e outras quatro estruturas, além das de Contagem, na região metropolitana, têm o objetivo de conter as enchentes como as que ocorreram na semana passada. A expectativa é que as obras de urbanização e paisagismo da barragem sejam concluídas até o fim deste ano, embora a estrutura já opere com capacidade total. Para Damião, a avaliação das obras é positiva. Veja a reportagem completa no vídeo acima.