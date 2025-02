Prefeitura de BH investiga flagrante de caminhões da SLU derramando chorume na BR-262

Imagens recentes mostram dois caminhões de lixo da Prefeitura de Belo Horizonte derramando chorume na BR-262 com a BR-381. Em um dos registros, um carro que vinha logo atrás de um dos caminhões passou por cima do chorume. Todas essas cenas foram capturadas por uma câmera de vigilância instalada na reunião.



Segundo a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), mais de 1700 toneladas de lixo são recolhidas diariamente na capital. Todo esse resíduo é levado para o Aterro Sanitário de Macaúbas, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma das rotas dos caminhões passa pela BR-262, próximo ao bairro Nazaré.



A SLU informou que realizará uma investigação rigorosa para identificar se há algum problema nos caminhões e se, de fato, há vazamento de chorume. A empresa responsável pelos veículos já foi identificada e será notificada formalmente para realizar uma nova vistoria. A Superintendência afirmou ainda que todos os caminhões têm um compartimento para o recolhimento do chorume, que é esvaziado a cada ida ao aterro, e que os veículos foram vistoriados recentemente sem apresentar problemas no compartimento.



Nesta terça-feira(4), o jornalismo da RECORD Minas já havia mostrado outro flagrante no mesmo local. A câmera registrou o momento exato em que um caminhão de lixo derrama chorume no asfalto. Apenas três minutos depois, um motociclista passou pelo local e caiu após o veículo derrapar.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.