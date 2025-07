Preso por furtar estepes usa golpes de artes marciais para tentar escapar da polícia em BH

Um homem, de 37 anos, foi preso suspeito de furtar estepes de veículos em Belo Horizonte. Ele foi detido no bairro Floresta, na região Leste da capital mineira, enquanto tentava roubar o objeto, tentando se esconder em um albergue ao lado de uma delegacia. A ação ocorreu após denúncias de arrombamentos na avenida Francisco Sales. O suspeito, lutador de artes marciais, dificultou a abordagem, mas foi contido. No carro dele, foram encontrados sete estepes furtados, ferramentas e outros objetos. O homem possui 13 passagens pela polícia desde 2009.



