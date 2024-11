Procuradoria do STJD quer a interdição da Arena MRV após cenas de violência

As cenas de violência na Arena MRV, durante a final da Copa do Brasil, podem obrigar o Atlético-MG a jogar sem torcida. A Procuradoria da Justiça Desportiva denunciou o time por graves falhas em não prevenir e nem conter imediatamente os atos de violência provocados pela torcida. Se condenado, o Atlético-MG pode perder o mando de campo por até 10 jogos, além de ser multado. O julgamento ainda não tem data para acontecer, mas a Procuradoria solicita que o estádio do clube seja interditado e que o galo jogue em outro local até uma decisão do tribunal. A denúncia aponta o lançamento de quatro bombas no gramado, incluindo a que feriu um fotógrafo. Além da tentativa de invasão do gramado em pelo menos dois momentos.