Polícia prende jovem por tráfico de drogas e posse de arma em Rio Acima (MG)

Um jovem, de 23 anos, foi preso em Rio Acima (MG) após a polícia receber uma denúncia sobre tráfico intenso na região. Durante a abordagem, Gustavo Henrique Silva admitiu que adquiria drogas em Belo Horizonte para revender localmente. Foram encontrados pinos de cocaína, pedras de crack e uma pistola norte-americana sem numeração. Ele afirmou que pagou R$13 mil pela arma para proteção contra rivais. As operações policiais na área continuarão com apoio da comunidade.



