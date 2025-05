Bebê de um ano morre após complicações respiratórias e mãe denuncia hospital na Grande BH

Em Pedro Leopoldo, uma bebê de um ano e quatro meses morreu devido a complicações de bronchiolite e pneumonia. A cidade decretou situação de emergência por causa do aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Após a primeira visita ao hospital local, onde recebeu apenas dipirona e uma bombinha, a situação da criança se agravou. Na segunda visita, ela foi diagnosticada com pneumonia, mas a família alega que a medicação adequada foi administrada tarde demais. Segundo a mãe, o hospital não possuía tubos infantis necessários para a entubação. Apesar do esforço para a transferência para um CTI, o recurso não estava disponível. A prefeitura afirma que a paciente recebeu assistência conforme protocolos vigentes, mas o caso levanta preocupações sobre os recursos disponíveis durante esta crise de saúde.



