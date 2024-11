Quitandas e Quitandeiras: aprenda biscoito de polvilho, com farinha de coco e raspas de limão

No Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (22), você vai conhecer a história da Alessandra, que resolveu abraçar a culinária, pra ajudar o marido que tem diabetes. A ideia cresceu e hoje ela se dedica à produção e à venda de comida fit. Um dos destaques é o biscoito de polvilho, com farinha de coco e raspas de limão. Veja a reportagem completa no vídeo acima.