Quitandas e Quitandeiras: em especial de dia dos pais, chef ensina broa de fubá com a filha
Chef Henrique Martins valoriza a paternidade e diz que foi o maior sonho realizado; veja a lista de ingredientes para a receita
O quadro Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (08) é especial para o dia dos pais. O chef Henrique Martins e a filha Maria Eduarda ensinam uma receita de broa de fubá com goiabada. Para a receita, você vai precisar de manteiga, açúcar, ovos, leite, fubá, farinha de trigo, queijo ralado e goiabada. Henrique, que já trabalhou na África e fez uma transição bem-sucedida para a gastronomia, valoriza a paternidade e diz que foi o maior sonho realizado.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas