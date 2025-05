Quitandas e Quitandeiras: repórter entrevista a mãe e ensina receita de família em episódio especial

No especial "Quitandas e Quitandeiras", Mayara Folco reuniu-se com sua mãe para preparar uma tradicional canjica com paçoquinha no quintal de casa. A relação afetiva entre mãe e filha se evidencia na troca de experiências culinárias e nas lembranças de família. Os ingredientes da receita incluem 250 gramas de canjica branca, água, leite integral, leite condensado, creme de leite, e paçoquinha. A canjica deve ser deixada de molho por até 12 horas, cozida na panela de pressão por 20 minutos, e finalmente, combinada com os demais ingredientes para criar uma sobremesa cremosa e acolhedora. A emoção do momento é completada com as recordações da avó de Maiara, uma inspiração na cozinha e na vida.



