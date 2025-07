Robôs do Tribunal de Contas de MG revisam 400 contratos por dia para evitar fraudes

Os robôs Apolo e Solares, desenvolvidos por profissionais do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ajudaram a evitar mais de R$8 bilhões em gastos com possíveis irregularidades em editais de licitação. Utilizando tecnologia e inteligência artificial, eles leem cerca de 400 editais por dia, com eficiência superior a 95%, identificando indícios de irregularidades. Isso permite a correção antecipada antes que desvios de dinheiro público se consumem, garantindo gastos regulares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!