Rodoviária de Belo Horizonte espera movimento de 140 mil passageiros no feriado

Mais de 140 mil passageiros devem passar pela rodoviária de Belo Horizonte durante o feriado prolongado. A administração do terminal recomenda chegar com uma hora de antecedência e portar documento oficial com foto para evitar contratempos. Na quarta-feira (18), já era possível notar a movimentação intensa na rodoviária, com longas filas para compra e retirada de passagens. Entre os destinos mais procurados estão Rio de Janeiro , São Paulo , Espírito Santo e cidades de Minas Gerais. Até a próxima segunda-feira, estão previstas mais de 6 mil viagens no total.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!