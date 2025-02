Sem cinto, motorista é arremessado durante batida e morre em acidente na Grande BH

Um motorista de caminhonete morreu após se envolver em um acidente com um carro em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A perícia constatou que o motorista, de 50 anos, não usava cinto de segurança no momento do acidente e foi parcialmente arremessado para fora do veículo e morreu no local. Uma passageira que estava com ele ficou ferida. O homem que dirigia o outro veículo não ficou ferido.