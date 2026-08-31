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Temporal provoca queda de árvores, arranca telhados e destrói barracas em Belo Horizonte

Pelo menos 22 ocorrências envolvendo árvores foram registradas pelos bombeiros em menos de duas horas

MG no Ar|Do R7

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A forte chuva acompanhada de rajadas de vento que atingiu Belo Horizonte na tarde deste domingo (30) deixou um rastro de estragos em diferentes regiões da capital. Árvores caíram sobre casas e veículos, telhados foram arrancados e estruturas ficaram destruídas. Na região Central, a ventania também derrubou barracas da Feira Hippie e assustou artesãos e trabalhadores.

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