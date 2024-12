Teste de novo alerta sonoro da Defesa Civil de MG assusta moradores em Belo Horizonte

A Defesa Civil do estado de Minas Gerais emitiu avisos sonoros de alerta para mais de dois milhões de moradores de Belo Horizonte pelos celulares neste domingo (1º). O alerta era apenas uma demonstração do novo sistema de alerta de emergência, mas a situação gerou pânico da mesma maneira. O sistema utiliza a rede de telefonia celular, para enviar mensagens de texto e avisos sonoros, interrompendo qualquer conteúdo em uso no aparelho, incluindo no modo silencioso.