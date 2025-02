Traficante é preso com armas e drogas em hotel no centro de BH

A Polícia Militar prendeu um homem, de 47 anos, suspeito de tráfico de drogas em um hotel no centro de Belo Horizonte. José Roberto Lopes, conhecido por vender entorpecentes na região, foi encontrado nesta terça-feira (4) com duas armas, além de três celulares e um par de algemas. A prisão foi resultado de uma denúncia anônima e a polícia acredita que ele usava o hotel para comandar os negócios ilícitos. Veja a reportagem completa no vídeo acima.