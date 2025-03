Tragédia de Mariana: prefeituras vão à Justiça pedir mais prazo para assinar acordo de repactuação

Municípios mineiros pedem ao Supremo Tribunal Federal mais seis meses de prazo para decidir se assinam ou não o acordo de Mariana. O prazo atual vence na próxima quinta-feira (06) e envolve 49 cidades de MG e do Espírito Santo afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco, em 2015.



O acordo prevê o repasse de cerca de R$132 bilhões à União, estados e municípios para pagamento de indenizações, e investimentos em programas de reparação social, ambiental e obras de infraestrutura. O acordo estabelece que R$32 bilhões seriam repassados de imediato e o restante parcelado ao longo de 20 anos. Este prazo é considerado longo demais pela Associação Mineira de Municípios que entrou com a ação no supremo.



