Três homens são presos suspeitos de roubar casa em BH e obrigar vítimas a fazer pix

No bairro Bom Jesus, em Belo Horizonte, três homens foram presos suspeitos de roubar uma casa. Durante o assalto, ameaçaram moradores com arma de fogo e realizaram transferências via PIX totalizando mais de R$14 mil. A polícia localizou os suspeitos no bairro Taquaril após abordagem a indivíduos que carregavam peças de veículos. Objetos roubados foram recuperados na operação. Um quarto envolvido permanece foragido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!