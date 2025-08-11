Três pessoas são baleadas em tiroteio após briga durante festa em BH
Carro usado pelos criminosos foi apreendido no bairro Betânia, na região do Barreiro, mas ninguém foi preso
Quatro pessoas ficaram feridas durante um tiroteio no Aglomerado da Ventosa, em BH. Entre as vítimas está uma adolescente de 13 anos. O incidente ocorreu após uma discussão entre dois homens durante a festa. Um suspeito disparou vários tiros de um carro branco, atingindo a jovem e outras três pessoas. A polícia apreendeu o veículo utilizado e investiga o caso. Ninguém foi preso até o momento.
