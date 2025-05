Três pessoas são presas com peixes contaminados pescados na Lagoa da Pampulha, em BH

Três pessoas foram presas enquanto pescavam ilegalmente na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (22). Com eles, foram encontrados 29 peixes mortos. Eles planejavam vender os animais para restaurantes da região, alegando que eram da represa de Três Marias, a 270 km da capital mineira.



A pesca na Pampulha é proibida pela poluição e presença de esgoto, o que contamina os peixes com resíduos industriais e domésticos. A bióloga Fernanda Raggi explicou que a contaminação pode causar doenças como meningite e problemas neurológicos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!