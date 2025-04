Turistas morrem após serem arrastados por cabeça d'água em cachoeira de MG

Um casal de turistas, Thássia Almeida e Leone Barbosa, morreu após ser arrastado por uma cabeça d'água na Cachoeira da Bocaina, em Conceição do Mato Dentro, a 167 km de Belo Horizonte. O fenômeno ocorreu devido à chuva intensa na região, causando um aumento abrupto do volume de água. Eles estavam acompanhados de mais oito pessoas que ficaram ilhadas. Os bombeiros passaram a noite com o grupo no local, aguardando o amanhecer para garantir segurança e visibilidade, e realizaram buscas por helicóptero e por terra. Os corpos foram encontrados neste domingo (20), e o cânion foi temporariamente fechado por determinação das autoridades locais.



