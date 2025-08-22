UTI do Hospital Infantil João Paulo II é fechada e crianças precisam ser transferidas

O Hospital Infantil João Paulo II fechou temporariamente sua UTI pediátrica, transferindo 14 crianças para o Hospital João 23. A FHEMIG informou que a unidade ficará fechada por 60 dias para reformas e instalação de um novo sistema de gerenciamento de dados. Ana Paula Ferreira Tavares, técnica de enfermagem, expressou surpresa pela falta de comunicação formal sobre a transferência. Maria Lúcia Barcelos, conselheira local de saúde, criticou a execução desorganizada da transferência e destacou preocupações com as condições da nova unidade. Uma visita à promotoria pública está agendada para discutir a situação.



