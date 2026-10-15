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Veja momento em que muro desaba sobre dois carros em condomínio na região Noroeste de BH

Moradora suspeita que escavação em obra vizinha tenha provocado a queda; Defesa Civil isolou a área

MG no Ar|Do R7

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Um muro de divisa desabou parcialmente e atingiu dois carros estacionados na garagem de um condomínio, na noite desta quarta-feira (14), no bairro João Pinheiro, na região Noroeste de Belo Horizonte. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu na Rua Tabatinga. Segundo uma moradora, uma empresa realiza a construção de um prédio na Rua Bacuri, nos fundos do condomínio atingido. Ela acredita que uma escavação profunda realizada no terreno vizinho possa ter provocado o desabamento. A suspeita, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.



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