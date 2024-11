Vídeo flagra mulher em surto sendo arrastada por policiais militares em BH

Uma mulher em surto foi arrastada por policiais militares até uma ambulância no bairro Tupi, na região norte de Belo Horizonte. As imagens causaram revolta nas redes sociais. Segundo a PM, o caso aconteceu na última sexta-feira (22).



O chamado informava que uma mulher, de aproximadamente 60 anos, estaria nua e consumindo bebida alcoólica na rua. Além disso, ela estaria entrando em diversos comércios e incomodando frequentadores das lojas e funcionários. O Samu chegou para prestar atendimento, porém, ela estaria portando objeto cortante e, por isso, os enfermeiros decidiram pedir o apoio da PM.



No entanto, as imagens mostram os militares arrastando a mulher até o veículo. Segundo o Boletim de Ocorrência, os PMs fizeram uma abordagem padrão e ela foi medicada na ambulância e encaminhada pelo SAMU até a UPA Norte.



