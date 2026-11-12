Vídeo: Idoso de 88 anos é agredido, amarrado a cerca e caminha 3 km para pedir socorro em MG

Um idoso de 88 anos foi agredido com coronhadas, chutes e um golpe conhecido como “mata-leão” durante um assalto a uma fazenda na zona rural de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, a 412km de Belo Horizonte. A vítima foi amarrada a uma cerca pelos criminosos, mas conseguiu se soltar e caminhou cerca de três quilômetros para pedir ajuda. Dois suspeitos foram presos após 36 horas de buscas em uma área de mata.