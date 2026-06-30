Vídeo mostra carro capotado após motorista perder o controle na região Central de BH

Um carro capotou no fim da madrugada desta terça-feira (30) após o motorista perder o controle da direção e bater em um poste no cruzamento das ruas da Bahia e dos Tamoios, na entrada do Viaduto Santa Tereza, na região Central de Belo Horizonte. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. Equipes da BHTrans sinalizaram a via e acompanharam a retirada do veículo. A Polícia Militar informou que não foi possível confirmar se o condutor apresentava sinais de embriaguez.