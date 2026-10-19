Vídeo: Motociclista fica ferido após bater na traseira de carro parado em semáforo no Centro de BH

Um motociclista ficou ferido após bater na traseira de um carro de passeio na manhã desta segunda-feira (19). O acidente, registrado por volta das 7h10, foi flagrado por câmeras de segurança.



As imagens obtidas com exclusividade pela RECORD Minas mostram o momento em que o motorista do carro para no semáforo após o sinal ficar vermelho. Segundos depois, o motociclista se aproxima, mas não consegue frear a tempo e atinge a traseira do veículo.



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima. Até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.



A ocorrência também mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM). Um dos envolvidos no acidente é agente da Guarda Civil Municipal.



As circunstâncias da colisão ainda deverão ser esclarecidas.



