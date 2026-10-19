Vídeo: Motociclista fica ferido após bater na traseira de carro parado em semáforo no Centro de BH
Câmeras de segurança registraram o momento da colisão, na manhã desta segunda-feira (19); vítima foi atendida pelo Samu
Um motociclista ficou ferido após bater na traseira de um carro de passeio na manhã desta segunda-feira (19). O acidente, registrado por volta das 7h10, foi flagrado por câmeras de segurança.
As imagens obtidas com exclusividade pela RECORD Minas mostram o momento em que o motorista do carro para no semáforo após o sinal ficar vermelho. Segundos depois, o motociclista se aproxima, mas não consegue frear a tempo e atinge a traseira do veículo.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima. Até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.
A ocorrência também mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM). Um dos envolvidos no acidente é agente da Guarda Civil Municipal.
As circunstâncias da colisão ainda deverão ser esclarecidas.
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