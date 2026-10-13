Vídeo: Ônibus do Move pega fogo no Centro de BH

Um ônibus do Move, da linha 510C (Terminal Vilarinho/Belo Horizonte – Direta), pegou fogo na manhã desta terça-feira (13/10), na Avenida Oiapoque, no Centro de Belo Horizonte. Vídeos registrados por testemunhas mostram uma grande quantidade de fumaça escura saindo do veículo, que podia ser vista de longe. Em uma das gravações, um telespectador se surpreende com a intensidade do incêndio. "Nosso Deus!", exclama ao registrar as imagens. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 5h50 para atender à ocorrência, na altura do número 156 da avenida. Equipes do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) foram deslocadas para o local.