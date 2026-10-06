Logo R7.com
RecordPlus

Vídeo: PM perde controle de moto e atinge veículos estacionados durante perseguição em MG

Segundo a Polícia Militar, motocicleta apresentou falha mecânica durante acompanhamento; suspeito conseguiu fugir

MG no Ar|Do R7

  • Google News

Um policial militar ficou ferido após perder o controle da motocicleta e atingir outras três motos estacionadas durante uma perseguição, na tarde desse domingo (4), em Curvelo, na região Central de Minas Gerais. Imagens de câmera de segurança registraram toda a ação. Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento preventivo quando tentou abordar um motociclista no cruzamento da Avenida Othon Bezerra de Melo com a Rua José Brígido. O suspeito, porém, teria desobedecido à ordem de parada e fugido, dando início ao acompanhamento policial. Durante a perseguição, conforme a corporação, a motocicleta conduzida pelo militar apresentou uma falha mecânica. O policial perdeu o controle do veículo e bateu contra três motocicletas que estavam estacionadas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.