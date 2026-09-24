Vídeo: Prefeito de Sabará se envolve em acidente com jipe durante evento na Grande BH
Veículo capotou durante encontro de jipes; Sargento Rodolfo estava no banco do passageiro e recebeu alta após passar por exames
O prefeito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Sargento Rodolfo (sem partido), se envolveu em um acidente com um jipe que capotou durante um evento realizado no município, na quarta-feira (23). Segundo a prefeitura, o político estava no banco do passageiro e não sofreu lesões ou fraturas. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra momentos após o capotamento. Nas imagens, Sargento Rodolfo aparece próximo ao veículo acidentado. Também é possível ver garrafas de bebidas e latas de cerveja no local. Não há, porém, informação de que o prefeito ou o motorista tenham consumido bebida alcoólica antes do acidente. De acordo com a Prefeitura de Sabará, o jipe era conduzido pelo piloto Paulo Roberto. Após o acidente, o prefeito foi encaminhado para atendimento médico e passou por exames.
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